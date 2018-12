Müdür Gür'den Reng-i Hakkari'ye ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, yardımcıları Mustafa Kahraman ve Ali Korkmaz ile birlikte Hakkari Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ayhan Tunç ve Reng-i Hakkari Sanat Topluluğunu ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getiren Tunç, Reng-i Hakkari'nin oluşumunda kendilerinin ev sahibi olduklarını, asıl bütün yükün ve sanat topluluğunu ayakta tutanın Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu söyledi. Tunç, “Kendi kültürüne sahip çıkabilen ve bu konuda eğitmenlerini sahiplenen bir kurumun olması umut vericidir. Reng-i Hakkari oluşturulurken bir hayaldi ve projeye dönüştü. Hakkari Valiliği, Hakkari Belediye Başkanlığı, Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğünün ortak bir protokolü ile hayat bulmuş büyük bir projeye dönüştü. Yapılan bütün etkinliklerde ev sahipliğini en güzel yönüyle yerine getiren ve desteklerini esirgemeyen Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Tahir Tekin ve Hakkari Valiliğine teşekkür ediyoruz” dedi.

Hakkari kültürünün hiçbir kültürden etkilenmeyen, ama kendi bünyesinde birçok kültürü barındıran bir coğrafyaya sahip olduğunu ifade eden Tunç, “Bizler bunları işlerken sadece Hakkari ile sınırlı kalmayıp her alanda ülkemizin her bir motifinden alıp harmanlayıp tek vücutta bir sanat harmonisi oluşturduk. Ülkemizin her köşesinde Hakkari adını ve renklerini farklı platformlarda duyurmaya devam edeceğiz. Ama bunu yaparken yanımızda paydaşlarımızla yol alacağız” şeklinde konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise, eğitmenlerle bir araya gelerek, yaptıkları işin anlamlı ve insana dokunan bir yanının olduğunu belirterek, “Ülkemizde, Hakkari kültürünü ve renklerini en güzel şekliyle tanıtıyorlar. Başlarda ekip oluşturulurken dağılabileceğini öngördük, fakat bize bu öngörümüzün aksine memleketlerini ve işlerini ne kadar sevdiklerini gösterdiler. En önemlisi de şu an her platformda Hakkari'yi, Reng-i Hakkari ile tanıttılar. Bir Hakkarili olarak gurur duydum ve onur duydum. Hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Müdür Gür ve beraberindeki heyet, daha sonra kurum çalışanları ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.