İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Müdür Kaya 1 aylık maaşını bağışladı

Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya, “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyasına destek vererek 1 aylık maaşını bağışladı.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan “Biz Bize Yeteriz Türkiyem” kampanyası devam ediyor. Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Salih Kaya da Milli Dayanışma Kampanyasına 1 aylık maaşını bağlayarak destekte bulundu. Müdür Kaya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından başlatılan ‘Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına bir aylık maaşını bağışlayarak destek verdiğini açıkladı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.