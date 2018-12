Müftülükten yılın son mutat toplantısı

Merkez Hacı Sait Camiinde yapılan toplantıya İl Müftüsü Faruk Gürbüz, il müftü yardımcısı, şube müdürleri, vaizler ve müftülük büro personelleri ile cami ve Kur'an kursu görevlileri katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan toplantıda, 2018 yılının genel değerlendirmesi ile 2019 yılında yapılacak faaliyetler hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Burada görevlilere seslenen Müftü Faruk Gürbüz, artı ve eksisiyle yoğun geçen bir yılı geride bıraktıklarını belirterek, “Genel itibariyle gerek vaaz ve irşat hizmetlerinde ve gerekse müftülüğümüzce yürütülen diğer hizmetlerde yaptığımız çalışmalardan memnunum. Ancak hizmette sınır olmadığı için önümüzdeki yıllarda vatandaşlarımıza hizmetin en kalitelisini sunma gayretinde olmalıyız. Halka hizmet Hakk'a hizmettir ilkesinden hareketle, vatandaşlarımızın her türlü sıkıntısında yanlarında olmalı, gidermek için çözüm üretmeye çalışmalı, sevinç ve kederlerine ortak olmalıyız. Onları taziye, düğün gibi özel günlerinde yalnız bırakmamalıyız. Muhitimizde her hafta en az bir aile ziyareti gerçekleştirmeliyiz. Hasta, yaşlı, engelli, şehit yakını ve gazileri sık sık ziyaret ederek acı ve kederlerini bir nebze olsun unutturabilmek için manevi destek sunmalıyız. ‘Her görevlinin en az 10 genci olsun' faaliyeti kapsamında gençlik çalışmaları yapmalıyız. Bayanlar için camilerde uygun mekânlar oluşturmanın gayreti içinde olmalıyız. Dinimizin emir ve yasaklarını, insan haklarına bakışını, komşu ve akraba ilişkilerine verdiği önemi, helal ve haramı, sabır ve tevekkülü anlatmalıyız. Kısacası her birimiz birer manevi aile hekimi olmalı, insanların sorunlarıyla ilgilenmeli ve çözüm üretmeye çalışmalıyız” dedi.

Kadın görevlilerle yapılan mutat toplantısında da aynı hassasiyetleri dile getiren Hakkari İl Müftüsü Faruk Gürbüz, vaaz ve irşat faaliyetlerinde hiçbir fedakarlıktan kaçınmayan, programların uygulanmasında gayret gösteren kadın görevlilere teşekkür etti. Gürbüz, “Ayrıca önceki ve yeni öğrencilerin evlerini ziyaret etmelerini, aile fertleri ile kaynaşmalarını, Kur'an-ı Kerim ve hadis ışığında dinimizi anlatın” dedi.

Toplantılar esnasında müftülükçe okunması kararlaştırılan “Hayatın Tekrarı Yok” isimli kitabın tanıtımını yaparak ay sonuna kadar okunup, bir sonraki toplantıya özetinin getirilmesini isteyen Müftü Gürbüz, Diyanet'in aylık dergilerine topyekun abonelik için gerekli telkinlerde bulunarak, kurum aidiyeti konusunda daha hassas davranılması gerektiğini söyledi.

Yapılan toplantının ardından 2019 yılında görevli olarak hacca gitmek isteyen ve gerekli şartları haiz personellerin süresi içerisinde başvurularını yapmalarını ve umre konusunu sürekli gündemde tutmalarını isteyen Müftü Gürbüz, görevlilerin istek ve temennilerini dinledi.