Muharrem İnce: “Kılıçdaroğlu'nun eroin iddiasını kanıtlaması lazım”

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hükümete yönelik "Cari açığı eroin satarak kapatıyor” sözlerine ilişkin, Kılıçdaroğlu'nun iddialarını kanıtlaması gerektiğini söyledi:

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, beraberindeki genel başkan yardımcıları ve parti yönetimi ile Hakkari'de esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan İnce, yanına gelen gençlerle özçekim yaptı.

Çarşı merkezi boyunca seçim otobüsünden çalınan müzik eşliğinde vatandaşları selamlayan İnce, bir taksi durağındaki esnafla çay içtikten sonra ziyaretiyle ilgili açıklamada bulundu.

“Devlete olan güveni yeniden tesis etmeliyiz”

Şehir şehir gezerek Türkiye'yi anlatmaya çalıştıklarını söyleyen İnce, “Bakın Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda 2023'ün bütçesi görüşülüyor. 565 milyar faiz ödemesi var. Tarıma ayrılan para 54 milyar, faize ayrılan para 565 milyar. Türkiye'nin gerçeği bu. Ama hep birlikte Türkiye'yi buradan çıkarabiliriz. Türkiye bu sıkışmışlıktan çıkabilir. Hep birlikte bunu yapabiliriz. Nereden başlayacağız. Devlete olan güveni yeniden kurmamız lazım. Öğrenciler ÖSYM'ye güvenmiyor. Sorular çalınıyor çünkü. Esnaf ve iş adamı merkez bankasının açıklamasına güvenmiyor. Tüm yurttaşlar TUİK'in açıklamalarına güvenmiyor. Hepimiz devletin kurumlarına güveni arttırmalıyız. Sonra Türkiye'yi bir hukuk devleti yapmalıyız. Mahkemeye gittiğimizde hepimizin adil yargılanacağına güvenmeliyiz. Sonra liyakatı getirmeliyiz. Kamuda çalışacakların ehliyetli ve liyakatli olması lazım. Bütün bunları yaparsak ülke huzurlu olur” dedi.

“Cumhur ve Millet ittifakında yokuz”

Cumhur ve Millet ittifakında yer alamadıklarını söyleyen İnce, “İkisinden de hayır gelmeyeceğine inanıyoruz. Biri 20 senede batırmış. Şimdi diyor ki 20 senede yapamadım. Bir daha seçim. 25'inci senede yapayım. Öbürü de diyor ki o yapamaz. Ama Tayyip Erdoğan'ın eski bakanlarıyla beraber ‘ben yaparım' diyor. Yahu onlar yapsaydı zamanında zaten yapardı” ifadelerini kullandı.

“Türkiye'yi düze çıkarıp Sümbül Dağı'nın karşısında çay içeceğim”

Hakkarililerden oy isteyen İnce, “Memleket Partisi olarak pırıl pırıl bir partiyiz. Hakkari'de ne konuşuyorsak Trabzon'da onu konuşacağız. Ağrı'da ne konuşuyorsak, Edirne'de de onu konuşacağız. Kimseyi kandırmadan, yalan konuşmadan, doğruya doğru, yanlışa yanlış diyeceğiz. Hepinizi Memleket Partisi'ne oy vermeye davet ediyorum. Allah izin verirse, millet de oy verirse ben bu Türkiye'yi bir an evvel düzlüğe çıkarırım. Sonra da emekli bir Cumhurbaşkanı olarak gelirim Sümbül Dağı'nın karşısına çayımı içerim” diye konuştu.

“Duyumlarla söylediyse ülkemizi zor durumda bırakır”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “hükümet cari açığı eroin satarak kapatıyor” iddiasına yönelik soruya ise İnce, şöyle cevap verdi:

“İddia doğruysa vahim. O zaman elindeki belgeyi açıklaması lazım. Bu belge yoksa da sadece duyumlarla böyle bir şey söylediyse, bu ülkemizi zor durumda bırakır. Bunu doğru bulmam. Bunu söylediğine göre elinde belge olması lazım. Bu belgeyi açıklarsa durum vahim. Belge açıklamasa da vahim."