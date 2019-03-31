Muhtar adayından jest

Hakkari'nin Çimenli köyü muhtar adayı H. Mustafa Kurt, bütün seçmenlerine, görevlilere ve güvenlik personeline sabah ve öğlen olmak üzere iki öğün yemek dağıttı.

Hakkari-Çukurca karayolu üzerinde bulunan Çemenli köyü tek muhtar adayı H. Mustafa Kurt, oy kullanmaya gelen bütün seçmenlerine, sandık görevlilerine ve güvenlik personelinin tamamına yemek verdi. Hakkari merkeze bağlı Çimenli köyü muhtar adayı ve muhtar H. Mustafa Kurt, bu seçime de rakipsiz girdi. Köylerinde bulunan ilköğretim okulunda kurulan sandıklarda oy kullanmaya gelen seçmenlere sabah kahvaltısı ve öğlen yemeği dağıttı. Aynı okulda kurulan Oğul köyü seçmen sandığının da bulunması nedeni ile gelen seçmen sayısını da arttırdı. Yoğun yağış altında oy kullanmaya gelen vatandaşların hepsine, okulun kantin salonunda yaklaşık 400 kişiye dört çeşit yemek ikramında bulundu. Konu ile ilgili bilgi veren Muhtar H.Mustafa Kurt, bu durum köyümüzde gelenek haline gelmiştir. Bizler halkımıza hizmet için varız. Bizim toplumumuzun önemli öznelerinden biri de misafirperverliktir. Bu gün gelen her kes bizim misafirimizdir. Her seçimde köye oy kullanmaya gelen ve köydeki seçmenlerle birlikte, görevlilere de sabah ve öğlen yemeklerini ikram ediyoruz.

Bu seçimin de halkımıza ve memleketimize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.