Muhtar Atan'dan Vali Akbıyık'tan teşekkür

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Konak Köyü Muhtarı Necmettin Atan, köylerini ziyaret eden protokol üyelerine teşekkür etti.

Muhtar Atan; Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Nuri Öztürk ve İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın'ın köylerini ziyaret ettiğini ifade ederek kendilerine teşekkür etti. Atan, “Konak köyü Zavite mezramız 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası'nda bulunmaktadır. Dört mevsimin bir arada yaşandığı yaylada tarım ve hayvancılıkla uğraşıyoruz. Valimiz ve protokol üyeleri köyümüzü ve mezramızı ziyaret etti. Vali ve beraberindeki heyeti ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz. Bu ziyaretlerinden dolayı köy halkı adına şükranlarımı sunarım” dedi.