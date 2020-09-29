Muhtar Balin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ‘milli park' teşekkürü

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İpek Mahallesi Muhtarı Murat Balin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cilo ve Sat Dağlarının 'milli park' ilan edilmesi nedeniyle bir teşekkür mesajı yayımladı.

Bölgenin saklı cenneti olan Cilo ve Sat Dağlarının 'milli park' ilan edilmesi büyük heyecana neden olurken, köyün sakinleri adına Muhtar Balin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Muhtar Balin, “Cumhurbaşkanımız tarafından Yüksekova'mıza bağlı Cilo ve Sat Dağları bölgesinin 'milli park' ilan edilmesi son derece önemli ve yerinde bir karardır. Allah'ın izniyle bundan böyle Yüksekova ilçemiz gerek yurt içinde gerekse yurt dışından gelecek turistlerin ilgi odağı olacaktır. Burada değişik vesilelerle kültürel etkinlikler ve organizasyonlar düzenlenerek ilimizin tanıtılmasında çok büyük bir katkı sunacağı gibi ekonomimize de büyük katkılar sağlayacaktır. Bölgemizin saklı cenneti olan Sat Göllerini turizme kazandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere emeği geçen İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya, Valimiz İdris Akbıyık'a, Kaymakamımız Osman Doğramacı'ya ve katkısı olan herkese teşekkür ediyoruz'' dedi.