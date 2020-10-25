Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki muhtarlar ve gazeteciler kahvaltıda buluştu.

Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can tarafından 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ve 19 Ekim Muhtarlar Günü hasebiyle kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıda konuşan Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can, “Bu toplumun bel kemiği olan muhtarlarımız ve gazetecilerimiz, bu toplumun dertleriyle dertlenen, bu toplumun ruhunu taşımaya çalışan, gecesi gündüzü bir olan insanlarsınız. Bizler için çok kıymetli ve değerlisiniz. Bu toplumun baş mimarlarısınız'' dedi.