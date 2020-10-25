İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muhtarlar ve gazeteciler kahvaltıda buluştu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki muhtarlar ve gazeteciler kahvaltıda buluştu.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki muhtarlar ve gazeteciler kahvaltıda buluştu.


Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can tarafından 21 Ekim Dünya Gazeteciler Günü ve 19 Ekim Muhtarlar Günü hasebiyle kahvaltı düzenlendi. Kahvaltıda konuşan Yüksekova Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Mustafa Can, “Bu toplumun bel kemiği olan muhtarlarımız ve gazetecilerimiz, bu toplumun dertleriyle dertlenen, bu toplumun ruhunu taşımaya çalışan, gecesi gündüzü bir olan insanlarsınız. Bizler için çok kıymetli ve değerlisiniz. Bu toplumun baş mimarlarısınız'' dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.