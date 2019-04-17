Muhtarlardan Başkan Saklı'ya ziyaret

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki muhtarlar, Belediye Başkanı Tahir Saklı'yı makamında ziyaret etti.

31 Mart seçimlerde AK Parti'den belediye başkanı seçilen Tahir Saklı, göreve başladıktan sonra tebrik ziyaretlerini kabul etmeye devam ediyor. Şemdinli ilçe merkezi ve bağlı köylerde seçilen muhtarlar da Belediye Başkanı Saklı'ya tebrik ziyaretti gerçekleştirdiler.

Saklı, muhtarları da tebrik ederek, “Bundan sonra hep birlikte çalışacağız. İnsanlar bizleri seçti, biz de bundan sonra halkımıza hep birlikte hizmet sunacağız” dedi.