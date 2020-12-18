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Muhtarlardan Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki

Hakkari’nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Kayme Sarayı’nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler devam ediyor.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Nehri köyündeki Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepkiler devam ediyor.


Şemdinli Muhtarlar Derneği üyeleri, korona virüs salgını nedeniyle maske ve mesafe kurallarına uyarak Kayme Sarayı'nın bira kutularının tasarımında kullanılmasına tepki gösterdi. Muhtarlar adına açıklama yapan Dernek Başkanı Lokman Bilmez, birçok İslam aliminin yetiştirildiği Şemdinli ilçesindeki Kayme Sarayı fotoğraflarının içki kutularına basılmasının toplumu derinden yaraladığını söyledi. Bilmez, “Milletimizin sesi olan muhtarlar olarak, ilimizi ve ilçelerimizi tanıtmak amacıyla kullanılacak çok sayıda öznemiz varken, Kayme Sarayı'nın fotoğrafının kullanılmış olması kabul edilemez bir durumdu. Bu zihniyetin Fransa'daki karikatüristin zihniyetinden bir farkı yoktur. Aksi halde halkın değerlerine, inancına ve kültürüne yapılan bu hadsizliğin ilgili firma tarafından derhal kaldırılmasını ve halkımızdan özür dilemesini bekleriz” dedi.

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