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Muhtarlardan kurumlara ziyaret

Hakkari Muhtarlar Derneği üyeleri, kentteki kamu kurum ve kuruluşlarına ziyaretlerde bulundu.


Hakkari Muhtarlar Derneği Başkanı Ferdi Aksaç ve beraberindeki heyet; Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, Vali Yardımcısı Aziz Gölbaşı, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek ile VEDAŞ İl Müdürü M. Salih Eroğuz'u makamında ziyaret ettiler. Ziyaret ettikleri kurum amirleriyle bir süre sohbet eden 15 değişik mahalle muhtarlarından oluşan heyet, kurum amirleri ile görüş alışverişinde bulunarak sorun ve sıkıntılarını dile getirdiler.


Ziyaret ettikleri her yerde çok iyi karşılandıklarını ifade eden muhtarlar, bu duyarlılıktan dolayı kurum müdürlerine teşekkür ettiler.

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