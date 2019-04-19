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Muhtarlardan Müdür Canlı'ya ziyaret

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki mahalle muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı’yı ziyaret etti.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki mahalle muhtarları, İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı ziyaret etti.


Mahalle muhtarları, Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı'yı makamında ziyaret ederek, Yüksekova'da gerçekleştirilecek yatırımlar ve eğitim öğretim faaliyetlerinin işleyişi hakkında fikir alışverişinde bulundu.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Canlı ise, muhtarların öğrencilerin eğitim öğretim faaliyetlerine göstermiş oldukları ilgiden ve nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti.

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