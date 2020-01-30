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Narkotik köpeği Pars uyuşturucu tacirlerine geçit vermedi

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada Narkotik köpeği Pars sayesinde bir aracın yan döşemelerinde zulalanmış vaziyette 107 paket uyuşturucu ele geçirildi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uygulama noktasında yapılan aramada Narkotik köpeği Pars sayesinde bir aracın yan döşemelerinde zulalanmış vaziyette 107 paket uyuşturucu ele geçirildi.



Valilik tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce batı illerine araç ile uyuşturucu madde götürüleceği bilgisi alınmış, alınan bilgiler doğrultusunda yapılan çalışmalarda 28.01.2020 tarihinde bahse konu araç Şemdinli Uygulama Noktasında usulüne uygun olarak durdurulmuş, narkotik madde arama köpeği marifeti ile yapılan kontrollerde aracın yan döşemelerinde zulalanmış vaziyette 107 paket içerisinde 55 kilo 432,55 gram eroin maddesi ele geçirilmiş, olay ile ilgili olarak 1 şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Elde edilen uyuşturucu madde ile ilgili olarak TCK Madde 188 kapsamında 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Nakletmek' suçundan işlem başlatılmış olup adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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