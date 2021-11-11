Nehil Sazlığı'ndaki yangın 2 gündür devam ediyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde Nehil Sazlığı'nda başlayan yangın 2 gündür devam ediyor.

Birçok kuş türünün yaşadığı Nehil Sazlığı'nda bilinmeyen bir nedenle 2 gün önce yangın çıktı. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin çalışmaları sazlığın dört bir tarafında devam ederken, bataklığın yoğun olmasından dolayı ekiplerin ilerlemekte zorlandığı belirtildi.