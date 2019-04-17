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Nisan ayında kar sürprizi

Hakkari’de nisan ayının ortasında bastıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.

Hakkari'de nisan ayının ortasında bastıran kar yağışı, kent merkezini beyaza bürüdü.


Nisan ayının bitmesine günler kala kent merkezinde sabah saatlerinde yağan kar, vatandaşları şaşırttı. Baharı beklerken kar yağışına şahitlik ettiğini belirten vatandaşlar, nisan ayı sonunda yine kar sürprizi ile karşılaştıklarını ifade etti.


Kar yağışı daha sonra yerini sağanak yağış ve sisli havaya bıraktı. Karayolları yetkilileri ise Hakkari-Van, Çukurca-Hakkari ve Şırnak-Hakkari karayolunda yolculuk yapanlara çığ, kaya düşmeleri ve olası bir heyelana karşı dikkatli olmaları uyarısında bulundu.

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