İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Oda başkanlarından YÜTSO'ya ziyaret

Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Muharrem Tekin, beraberindeki oda başkanlarıyla Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret etti.


Başkan Muharrem Tekin, beraberindeki Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ile YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Pınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda başkanlarına teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.