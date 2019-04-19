Oda başkanlarından YÜTSO'ya ziyaret

Başkan Muharrem Tekin, beraberindeki Hakkari Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı İsmail Akboğa, Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan ve Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç ile YÜTSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdurrahman Pınar'ı makamında ziyaret etti. Başkan Pınar, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, oda başkanlarına teşekkür etti.