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Öğrenci servisi elektrik direğine çarparak durdu

Hakkari’de öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kayganlaşan yolda elektrik direğine çarparak durabildi.

Hakkari'de öğrencileri taşıyan servis minibüsü, kayganlaşan yolda elektrik direğine çarparak durabildi.


Olay, Gazi Mahallesi Kırk Konutlar semtinde meydana geldi. Öğrencileri taşıyın 30 S 0068 plakalı minibüs, kar yağışıyla buzlanan yolda direksiyon hakimiyeti kaybedilerek bir elektrik direğine çarparak durdu. Kazada ölen ve yaralanan olmazken, araçta maddi hasar meydana geldi.


Mahalle sakinleri, her yıl ölümlü ve yaralanmalı kazalara tanıklık ettiklerini ifade ederek, yetkililerden yol kenarına bariyer yaptırmalarını istedi.

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