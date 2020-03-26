İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Öğrencilerden “Evde Kal, Kitap Oku” mesajı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de korona virüsü nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler, çektikleri videoyla “Hakkari Evde Kal, Kitap Oku” mesajı verdiler.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de korona virüsü nedeniyle evde eğitim gören öğrenciler, çektikleri videoyla “Hakkari Evde Kal, Kitap Oku” mesajı verdiler.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık'ın 2 yıl önce başlattığı “Bir Kitap Bir İnsan” projesine destek vererek, salgın nedeniyle evlerinde eğitim gören Anadolu Lisesi öğrencileri, “Hakkari Evde Kal, Kitap Oku” videosu çektiler. Kısa sürede sosyal medyanın gündemine düşen video binlerce beğeni topladı.


Korona virüsü nedeniyle evlerinden çıkamayan vatandaşları kitap okumaya davet eden öğrenciler, bu süreci evlerinde geçirmeyenleri de 14 kurala uymaya davet etti.


İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, projenin Hakkari'de tüm öğrenciler tarafından uygulandığını, bu süreçte gerek EBA TV'nin takibi gerekse kitap okuma alışkanlığı kazandırma noktasında gerekli takipleri yaptıklarını söyledi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.