Öğrencilere üniversiteye hazırlık kaynak kitabı desteği

İstanbul'da özel bir okul tarafından gönderilen üniversiteye hazırlık kaynak kitap setleri Valimiz Sayın İdris Akbıyık'ın katılımlarıyla Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilere dağıtıldı.

Vali İdris Akbıyık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu ve İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür birlikte ziyarette bulunduğu okulda sınıfları dolaşarak öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilerle bir süre sohbet eden ve ideallerindeki mesleği soran Vali Akbıyık, başarılı olabilmek için önce hayal etmek, daha sonrada bu doğrultuda çok çalışmak gerektiği söyledi. Vali Akbıyık, "Biran önce istihdam ve iş sağlayacak, hayata atılacak iyi bir üniversiteye girmenizi arzu ediyoruz. Onun için Hakkâri'ye geldiğimiz ilk günden beri sizleri, eğitimi desteklemeye gayret ediyoruz. Her zaman birinci meselemiz eğitim ve kitap diyoruz. "Bir Kitap Bir İnsan" projemiz kapsamında kitap okutuyoruz. Bu kapsamda yaklaşık 12 bin kitap dağıttık. Eğitimle ilgili projeler yapıyoruz. Eğitimin kalitesini daha da yükseltmeye çalışıyoruz. Bunların haricinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İl Müftülüğü ve diğer kurumlarımız ile sivil toplum örgütlerinde birçok projeleri var. Sadece öğrencilerimizin iyi bir eğitim alması değil Hakkârili vatandaşlarımızın da, kadınlarımızın da eğitilmesi, istihdama dönük kurslar alması da önemli. Buda eğitimin bir parçası. Eğitimi, sadece öğretim olarak kabul etmiyoruz. Onun için buradayız. İstanbul'da özel bir okul tarafından gönderilen üniversiteye hazırlık kitap setlerini sizlere dağıtacağız. Her şey önce hayal etmekle başlar. Ondan sonrada bu doğrultuda yürümek çalışmak lazım. İnşallah üniversiteyi kazanır ve hedeflerinize ulaşırsınız. Hepinize derslerinizde başarılar diliyorum" dedi.

Daha sonra Vali Akbıyık, beraberindeki protokol üyeleriyle birlikte öğrencilere üniversiteye hazırlık kaynak kitap setlerini dağıttı.