Öğretim üyelerinden Vali Akbıyık'a ziyaret

Dr. Hüseyin Öztürk ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Jeokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Hanilçi, Hakkari Valisi İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansının (DAKA) desteğiyle maden zenginleştirmesine yönelik proje çalışması için Hakkari'ye gelen Türkiye Kurşun-Çinko Çalışma Grubu başkanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk ve İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği Bölümü Maden Yatakları Jeokimya Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Nurullah Hanilçi, Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akıbıyık, Hakkari bölgesi madenlerinin detaylı araştırılması, kurşun ve çinko maden potansiyeli ve bu potansiyelden daha yüksek katma değer elde etmek için bölgede kurulacak fabrikalarda madenlerin metal ürüne dönüştürülmesi ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu.

Ziyarette Prof. Dr. Öztürk ve Doç. Dr. Hanilçi'ye Vali Yardımcısı Mustafa Pala ile Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Murat Koca da eşlik etti.