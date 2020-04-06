Öğretmen ve öğrencilerden 16 dilde “evde kal” çağrısı

Dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsü salgını nedeniyle evlerinde eğitim gören Cumhuriyet Anadolu Lisesi öğrencileri ve öğretmenlerinin, 16 farklı dilde “evde kal” çağrısı yaptıkları video sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Cumhuriyet Anadolu Lisesi Müdürü Halit Dinç, eğitimlerini evlerinde gören öğrenciler ve memleketlerinde bulunan öğretmenlerle birlikte 16 dilde “evde kal” mesajı verdiklerini belirterek, evde kalmanın herkes için önemli olduğunu söyledi.