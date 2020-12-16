Öğretmenler kapı kapı dolaşarak kitap dağıttı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Kırıkdağ köyünde bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokulunda görevli öğretmenler, ev ev dolaşarak öğrencilerine kitap dağıtıyor.

Şehit Yarbay Mesut Kuru İlk ve Ortaokulu Müdürü Nazmi Üce, okulda görevli öğretmenle birlikte sosyal mesafe kurallarına dikkat ederek Ördekli, Kaymaklı ve Akbulut köylerinde ikamet eden öğrencileri ziyaret ettiklerini söyledi. Müdür Üce, “Valimiz İdris Akbıyık ve İl Milli Eğitim Müdürümüz Bilal Gür'ün katkılarıyla okulumuzda bulunan fedakar öğretmenlerimizle birlikte köy köy dolaşarak öğrencilerimiz ve velilerimizi bilgilendirip ortak bir yol planladık. Öğretmenlerimizin hazırlamış olduğu kitap, fotokopi ile çoğalttığımız etkinlikler ve çeşitli materyalleri verdik. Uzaktan eğitimin hayatımızın bir parçası olmaya başladığı bugünlerde EBA canlı derslere katılımın sağlanması hususunun ne denli önem arz ettiğini anlattık. Öğretmenleri ile iletişimde kalmalarının ne kadar önemli olduğunu dile getirdik. Yaşadığımız bu ayrılığın kısa süreceğini ve en kısa zamanda bir araya tekrar geleceğimizi öğrencilerimize söyledik. İçinde bulunduğumuz bu zor günlerde öğrencilerimizin yüzündeki tebessümü görünce içimiz ısındı, umudumuz arttı. Tekrar onlarla bir araya gelerek yüz yüze eğitim öğretim yapma isteğimiz perçinlendi. Dilerim kısa sürede bu ayrılık biter. Tekrar eski günlerdeki gibi onların cıvıltısıyla şenlenen okul koridorlarında yorulma bahtiyarlığını hep birlikte yaşarız” dedi.