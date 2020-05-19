Öğretmenlerden ihtiyaç sahiplerine yardım

Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki öğretmenler, ihtiyaç sahipleri için kendi aralarında yardım kolileri hazırladı.

Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün organizasyonu ile ilçede görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerinin katkılarıyla adeti 200 TL tutarında toplam 136 Ramazan yardım paketi hazırlandı. Hazırlanan paketlerin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması ise hem Şemdinli Vefa Sosyal Destek Grubu üyeleri hem de öğretmenler tarafından yapıldı.