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Öğretmenlerden sağlık çalışanlarına maske

Hakkari’nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenler, yaptırdıkları siperlik maskeleri devlet hastanesinde bulunan sağlık çalışanlarına hediye etti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki öğretmenler, yaptırdıkları siperlik maskeleri devlet hastanesinde bulunan sağlık çalışanlarına hediye etti.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve Türkiye'de de can kaybına neden olan korona virüsü salgını nedeniyle tedbirler üst seviyeye çıkarıldı. Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğü öncülüğünce Şemsettin Onay Anadolu Lisesinde yapılan siperlik maskeler, Yüksekova Devlet Hastanesindeki sağlık çalışanlarına hediye edildi.


İlçe Milli Eğitim Müdürü Servet Canlı, sağlık çalışanları için koruyucu yüz maskelerini yapan öğretmenleri tebrik etti.

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