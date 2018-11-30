Öğretmenlerden veli ziyareti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesindeki Çok Programlı Anadolu Lisesi öğretmenleri, velileri evlerinde ziyaret ederek öğrencinin durumu hakkında bilgilendirme yapıyor.

Esendere Çok Programlı Anadolu Lisesi, Ovaiçi köyündeki velileri ziyaret ederek, öğrencilerin başarı durumları ile ilgili görüş alışverişinde bulundular. Bu projeyi hayata geçiren Okul Müdürü Kenan Canan, “Her zaman veliler bizleri okulda ziyaret ediyordu. Bugün de biz onları ziyaret edelim dedik. Velilerimizin misafiri olalım istedik ve kalkıp evlerine gittik" şeklinde konuştu.

Öğrencileri hakkında bilgi alan veliler, öğretmenlerin ziyaretinden dolayı çok memnun olduklarını dile getirdiler. Okul öğretmelerini misafir eden köy halkı, ziyaretlerinden dolayı teşekkür ettiler.

Ziyaret gerçekleştiren öğretmenler, daha sonra okula geçtiler.