Okul kütüphanelerindeki kitap sayısı 1 yılda yüzde 200 arttı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen "Kütüphanesiz Okul Kalmayacak" projesi bünyesinde Hakkari'deki okul kütüphanelerindeki kitap sayısı bir yılda yüzde 200 artarak 359 bine ulaştı.

İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Hakkâri İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, “Kütüphanesiz Okul Kalmayacak” projesini iki ay gibi kısa sürede tamamladıklarını belirterek, il genelinde 5'i geri dönüşüm olmak üzere 367 kütüphanenin olduğunu kaydetti. Gür, "Bakanlığımız öncülüğünde, Valimiz İdris Akbıyık himayelerinde kütüphanesi olmayan okulumuz kalmadı. Artık kitap ve kütüphane dostu bir Hakkâri var diyebiliriz. 2021'de okullarımızda 110 bin kitap varken bugün 359 bin sayısına ulaştık. 2023'te de kitap sayımızı 500 bine kadar çıkarmayı düşünüyoruz. Devletimizin güçlü imkanları çerçevesinde kitap alımlarımız, kütüphanelere desteklerimiz sürüyor. Valimizin bizzat 65 bin adet kitap desteğinde bulundu. Hakkari eğitim ailesi adına valimize şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca hayırseverlerimizden de okullarımıza kitap desteğinde bulunmasını bekliyoruz" dedi.

Müdür Gür, gençlerin akademik başarının yanı sıra sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerde bulunmalarının önemli olduğunu vurgulayarak, "Ekibimizle birlikte sürekli sahadayız. İlk ve ortaokul ile liselerimizi ziyaret ederek kütüphanelerimizin etkin bir şekilde kullanılmasına çok önem veriyoruz. Ayrıca Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce liselerimizde ‘Okulun Kalbi Kütüphaneler' projesi hayata geçirildi. Kütüphanelerimizi satranç oynanacak, münazara yapılacak, internetten araştırma yapılabilecek alanlara dönüştürerek eğitimin kalbinin kütüphanelerimizde atmasını sağladık. Süreci başarı ile yürüten tüm çalışma arkadaşlarımı, ilçe milli eğitim müdürlerimizi, okul yöneticilerimizi ve öğretmenlerimizi kutluyorum" şeklinde konuştu.