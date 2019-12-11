Okullarda çalışan işçilere İSG eğitimi

Hakkari Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünün konferans salonunda düzenlenen seminere İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, şube müdürleri ve TYP çalışanları katıldı. İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Toplum Yararına Çalışma Projesi kapsamında işe giren personellerin, okul ve kurumlarında daha sağlıklı çalışmaları için bu kursu tertip ettiklerini ifade ederek, “Aramıza katılan bütün arkadaşlarımızdan, disiplinli ve gayretli bir çalışma bekliyoruz. Gönül isterdi ki burada olan bütün İŞ-KUR personelimize imkân sağlayalım ve sürekli çalıştıralım” dedi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü İş Güvenliği Uzmanı tarafından verilen seminerde; iş verimliliğinin artırılması, kişisel gelişim, çalışma düzeni ve şartları ile uyulması gereken kurallar gibi konular ele alındı. Toplantı, çalışanların dilek ve temennileriyle son buldu.