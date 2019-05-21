Ölüme terk edilen yavru köpeklere Eda öğretmen sahip çıktı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde ölüme terk edilen yavru köpekler, İngilizce öğretmeni Eda Kırkıcı Yıldız tarafından sahiplenildi.

Haber çekiminden dönen gazeteciler, ilçe merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki bir bölgede ölüme terk edilen 8 yavru köpekle karşılaştı. Haber verilmesi üzerine AK Parti'li Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Hataylı öğretmen Eda Kırkıcı Yıldız, konuya duyarsız kalmadı. Başkan Saklı'nın tahsis ettiği araçla yavru köpeklerin bulunduğu bölgeye gelen Yukarı Kayalar Ortaokulu İngilizce öğretmeni Eda Kırkıcı Yıldız, 8 yavru köpeğe sahip çıkarak koruması altına aldı. Eda öğretmen, yavru köpekleri barınağa getirerek kendi elleriyle beslemeye başladı.

İlçeye atandıktan sonra servisle görev yaptığı köye gidip gelirken köpeklerin durumunu fark ettiğini ifade eden Eda Kırkıcı Yıldız, “Belediye ve kaymakamlığın desteğiyle köpekler için kulübeler kurduk. Okuldan yiyecek getirerek köpekleri besliyorum. Bu davranışımla öğrencilerimde de bir bilinç oluştu. Burada yetişen nesillerin daha bilinçli olmasını istiyorum. Çünkü hepsi okumayacak ve hepsi doktor, öğretmen olamayacak. Onun için iyi birer insan olsunlar istiyorum” dedi.

Hatay'dan Şemdinli'ye geçen sene geldiğini ifade eden Eda Kırkıcı Yıldız, okuldan arta kalan zamanını hayvanlarla geçirdiğini sözlerine ekledi.