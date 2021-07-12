Önce aşı oldular, sonra halay çektiler

Hakkari'de Sılehi aşireti kanaat önderi Mehmet Alayı Atlı'nın kardeşi Mehmet Salih Atlı'nın düğün töreni için gelen davetliler kurulan stantta aşı olduktan sonra bol bol halay çekti.

Sılehi aşiretinin genç kanaat önderi Mehmet Alayı Atlı'nın kardeşi Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı ile aynı kurumda sosyolog olarak çalışan Kübra Gündoğdu için Hakkari'de görkemli bir düğün töreni yapıldı. Renkli görüntülere sahne olan düğün törenine Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı İdris Akbıyık, Hakkari Eski Milletvekili Esat Canan, Vali Yardımcısı Mustafa Emre Kılıç, İl Emniyet Müdürü Salavat Mete Pınar, AK Parti İl Başkanı A. Mütalip Özbek, kurum müdürleri, kanaat önderleri, iş insanları ile binlerce davetli katıldı. Bir okulun bahçesinde düzenlenen düğün alanına İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından da mobil aşı aracı getirilerek isteyen davetlilere aşı yaptırıldı.

Düğüne katılan davetlilerden Hamza Er, iş yoğunluğu nedeniyle aşı olma fırsatını bulamadığını ifade ederek, aşiret liderlerinin düğün alanına kurulan aşı aracına giderek aşı yaptırdığını söyledi. Er, “Düğüne geldik çok güzel bir şey gördük. Sağlık ekipleri düğünde vardı. Aşı olmayan vatandaşları aşı yapıyorlar. Bende iş yoğunluğundan aşı olamadım. Bu nedenle aşı yaptırdım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum'' dedi.

Sılehi Aşireti Kanaat Önderi Mehmet Alayı Atlı ise Aile ve Sosyal Politikalar Van İl Müdür Yardımcısı Mehmet Salih Atlı'nın en mutlu gününde dünyayı ve ülkemizi etkisi altına alan korona virüsle mücadeleye destek vermek amacıyla düğün alanına aşı standı kurduklarını söyledi. Hakkari ve çevre illerden binlerce davetlinin düğün törenlerine katıldığını ifade eden Atlı, “Sağ olsun ilimizin birçok siyasi parti liderleri, iş insanları bizleri yalnız bırakmadı. Düğün çok kalabalık olunca hem vatandaşlarımıza hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla sağlık müdürümüzle bir görüşme yaptım. Sağ olsun o da bizi kırmayıp buraya bir aşı standı kurdurdu. Vatandaşlarımız aşıya rağbet etmektedir. Dünyada ve Türkiye'de korona virüs belası var. Bizde bu konuda hem devletimize hem de sağlık çalışanlarımıza yardımcı olmak amacıyla düğün alanına aşı standı kurdu. Misafirlerimizden aşı olmayanlar tek tek aşı oldu. Biz de herkesi aşı olmaya davet ediyoruz. Malum bu beladan kurtulmak için bir an önce aşı olmamız lazım. Bütün davetlilerimize, mülkü amirlerimize, kanaat önderlerimize çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Davetliler için 5 büyük ve 20 küçükbaş hayvanın kesildiği düğün töreninde gelin ve damada 520 bin TL para, geline ise 1 kilo altın takıldı.