Önce namaz sonra mezarlıkta çevre temizliği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görevli imam Halil Akdoğan, cemaatiyle namaz kıldıktan sonra mezarlıkta çevre temizliği yapıyor.

İlçenin Orman Mahallesi'nde görevli imam Halil Akdoğan öncülüğünde başlatılan temizlik çalışması Ramazan ayı nedeniyle devam ediyor. İmam Halil Akdoğan, kutsalımız olan her şeye değer vermemiz gerektiğini belirterek, “Bu mezarlıkta hemen hemen hepimizin çok değer verdiği sevdiklerimiz yatıyor. Elbette dualarımızla onları unutmamak lazım. Ama sonbaharda kurumuş otlardan geriye kalan ve etrafa atılan çöpler kötü bir görüntü veriyordu. Bunu her gördüğümüzde içimiz yanıyor. 3 yıl önce de mezarlığın etrafına demirden ve briketlerden oluşan istinat duvarını hayırseverlerin desteğiyle yapmıştık. Örnek bir mezarlık oldu. Bu çevre temizliği için de yine hayırsever insanlarımızdan destek bekliyoruz” ifadelerini kullandı.