ÖNDER'den örnek davranış

İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) tarafından Hakkari'deki 550 ihtiyaç sahibi öğrenci yardım yapıldı.

Yaklaşık bir yıl önce Hakkari'deki ihtiyaç sahibi öğrencileri sevindiren İstanbul eski milletvekili Metin Külünk, Hakkari'ye olan yardımlarını sürdürüyor. Külünk, bu yıl da Önder İmam Hatipliler Derneği Hakkari Şubesinin girişimleri sonucu 550 öğrenciyi sevindirdi. İmam Hatipler Derneği (ÖNDER) Hakkari Şube Başkanı Aydın Çallı, Hakkari sevdalısı Külünk'e bu duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Çallı, “Derneğimizin girişimleri sonucu Metin Külünk, ihtiyaç sahibi yaklaşık 550 öğrenci kardeşimize kışlık bot, mont, kazak, pantolon yardımında bulundu. Gelen yardımları il genelde tespit ettiğimiz değişik okullardaki öğrencilere ulaştırdık. Bu bağlamda milletvekilimiz Külünk'e öğrenci ve aileleri adına teşekkür ederiz” dedi.

Öğrenciler ise, kış aylarının yaklaştığı bugünlerde kendilerine yardım eli uzatan Milletvekili Külünk ve ÖNDER Başkanı Aydın Çallı'ya teşekkür ettiler.