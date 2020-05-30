Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün Covid-19 salgını nedeniyle evlerinde sosyal izolasyonu yakalayamayan vatandaşlar için başlattığı "Online Spor Kursları" büyük ilgi görüyor.

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün korona virüs nedeniyle haftanın 7 günü,13;30 ila 16;30 saatleri arasında başlattığı "Online Spor Kursları" büyük ilgi görüyor. Kuruma ait Youtube hesabı (Hakkari GSİM) üzerinden canlı yayınlarla herkesi harekete geçiren antrenör ve eğitimciler, sağlıklı beslenme, pilates, zumba, fitness, kor çalışmaları, muay thai, halk dansları, bağımlılıkla mücadele, resim, bağlama, gitar, dini ilimler, akıl oyunları, drama ve aile içi iletişim eğitimleri veriyor. Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım, evlerinde vakit geçirenlerin sağlığını koruması için fiziksel aktivite içeren videoların büyük ilgi gördüğünü söyledi. Amaçlarının her gün daha fazla katılımcı ile evde kalan herkesin hareket etmesini sağlamak olduğunu ifade eden Yıldırım," Dünyada ve ülkemizde görülen korona virüs (Covıd-19) salgını nedeniyle insanlar evlerinden çıkmayıp, sosyal izolasyon sağlamak zorunda kaldılar, İnsanların evlerinde olsalar bile hareketsiz kalmamaları için gerek bakanlık olarak gerekse müdürlük olarak elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Bu çabalarımızdan biri de online kurslarımızdır. Antrenörlerimiz ve eğitmenlerimiz eşliğinde Youtube (Hakkari GSİM) kanalımız üzerinden; sağlıklı beslenme, pilates, zumba, fitness, kor çalışmaları, muay thai, halk dansları, bağımlılıkla mücadele, resim, bağlama, gitar, dini ilimler, akıl oyunları, drama, aile içi iletişim eğitimleri vermeyi planlıyoruz. Bu eğitimlerle bir nebze de olsa vatandaşlarımızın evdeki yaşamlarına hareketlilik kazandırıp aktif olmalarını sağlayacağız. Şuanda ülke olarak covid-19 ile verdiğimiz mücadele gayet iyi gitmekte. İnşallah en yakın zamanda bütün halkımız ve sporcularımız sağlıklarına kavuşurlar. Şimdilik evde kalalım ama hareketsiz kalmayalım. Yakın dönemde yaşamayı arzu ettiğimiz güzel günlerde spor tesislerimizde her kesi ağırlamaktan mutluluk duyacağız" diye konuştu.