Ordulu sağlıkçı Yüksekova'da nikâh masasına oturdu

Van'da görev yapan Hakkârili hemşire Zübeyde Dayan ile Ordu'dan 3 sene önce Yüksekova ilçesine atanan Gökhan Öztürk, evlenmek için Yüksekova Belediyesine başvurdular. Pandemin en zor dönemlerinde gece gündüz çalışan sağlıkçılar, Hakkâri'nin maviye dönmesiyle nikah mamasına oturdular. Yüksekova Belediyesinin evlendirme bürosunda bir araya gelen Öztürk ve Dayan çifti, sağlıkçı arkadaşlarının katılımıyla nikahlarını kıydılar.

Çok mutlu olduklarını dile getiren Zübeyde Dayan, “Eşim Ordulu ben ise Hakkariliyim. Bugün çok mutluyuz. Biz okulda tanıştık ve bugünde Yüksekova'da nikahımızı kıydık. Sağ olsunlar tüm sağlıkçı arkadaşlarımız burada bizi yalnız bırakmadılar” dedi.

Bugün sağlık camiasının kendilerini yalnız bırakmadığını dile getiren Gökhan Öztürk ise “Bugün çok mutluyum, çünkü nikahımızı Yüksekova'da yaptık. Tüm sağlıkçı arkadaşlar beni bugünümde yalnız bırakmayarak, en güzel günüme ortak oldular. Yüksekova Belediyesine geldik ve şükür sıkıntısız nikahımızı yaptık. Tüm katılan sağlıkçı arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.