Örnek öğretmen öğrencileriyle mezarlıkta 100 fidan dikti

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşayan Behçet Özdil isimli öğretmen, öğrencileriyle beraber mezarlıkta 100 fidan dikerek büyük takdir topladı.

Yüksekova ilçesinde görev yapan öğretmen Özdil, öğrencileriyle Esenyurt Mahallesi'nde bulunan Akalın Mezarlığında 100 fidanı toprakla buluşturdu. Özellikle son dönemlerde mezarlıklarda oluşan bakımsızlık ve ağaçlarının hiç olmamasından dolayı harekete geçen Özdil'e Yüksekova Belediyesi Mezarlıklar Şube Müdürlüğü ekipleri ile Esenyurt Mahalle Muhtarı Selim Genç de eşlik etti.

Dikkat çekmek ve örnek teşkil etmek için fidan dikimi yaptıklarını söyleyen Behçet Özdil, “Akalın Mezarlığımıza fidan dikme kararını aldık. Sevdiklerimiz burada, değer verdiklerimiz burada. Batıda gördüğümüz mezarlıklar tamamen yeşillik ile ağaçlarla dolu. Bizde oradan esinlenerek ve tamamen bir örnek teşkil etmek için bugün burada ağaç dikme çalışmasına başladık. Toplamda 100 fidanı mezarlığın etrafına diktik” dedi.

Esenyurt Mahalle Muhtarı Selim Genç ise mahalle halkı adına öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, “Ramazan ayında ve oruçlu haliyle öğretmen ve öğrencilerimizin böyle örnek bir davranış sergilemeleri bizi hem duygulandırdı hem de çok sevindirdi. Değişik türden getirdikleri fidanları mezarlığın etrafını saracak şekilde diktiler. Bizde onların bu güzel davranışına karşı yardımcı olduk. İnşallah bundan sonra daha yeşil ve temiz Yüksekova olacaktır. Bu güzel davranışlarından dolayı Behçet Özdil ve öğrencilerine çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.