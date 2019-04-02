Otizm çocuklardan Vali Akbıyık'a ziyaret

Hakkâri'deki otizmli çocuklar, "2 Nisan Dünya Otizm Farkındalık Günü" münasebetiyle Vali İdris Akbıyık'ı makamında ziyaret etti.

Vali Akbıyık; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Salih Kaya, Hakkâri Otizm Derneği Başkanı Uğur Çiftçi, kurum çalışanları, dernek üyeleri ve aileleriyle birlikte kendisini ziyaret eden otizmli çocukları makamında kabul etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Akbıyık, otizmli çocuklarla yakından ilgilenerek misafirleriyle bir süre sohbet etti.