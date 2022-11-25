Otlanmaya çıkarılan sürü kar yağışına yakalandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, otlanmaya çıkarılan sürü de kar yağışına yakalandı.

Yüksekova ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Işık köyüne bağlı Basamak mezrasında dün gece başlayan karla karışık yağmur, sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı kısa sürede mezrayı beyaza bürüdü. Kar kalınlığının 5 santimetreyi bulduğu bölgede, otlanmaya çıkarılan koyun sürüsü de hazırlıksız yakalandı.

Yüksekova merkezde yağmur devam ederken, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur etkisini sürdürüyor.

Kar yağışına hazırlıksız yakalandıklarını belirten köy sakinleri, “Bir haftadır aralıklı karla karışık yağmur yağıyordu. Bugün başlayan kar yağışı köyde 5 santimetreyi buldu. Otlanmaya çıkardığımız hayvanlarımız da kara hazırlıksız yakalandı” dedi.

Yüksekova Belediyesi ve karayolları ekipleri de yaşanacak olumsuz bir durum için hazır bekliyor.