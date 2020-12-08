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Otluca köyünde hummalı çalışma

Hakkari İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Müdürlüğü ekipleri tarafından Aşağı Otluca köyünde hummalı bir çalışma başlatıldı.


Kış aylarında geçit vermeyen köy yolunda kanal ve menfez yapılmasının ardından stabilize malzemesi serildi. Otluca Köyü Muhtarı Adem Çiftçi, çalışmalardan dolayı İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yol Ulaşım Şube Müdürlüğü ekiplerine teşekkür etti. Muhtar Çiftçi, “Köyümüz tarım ve hayvancılıkla geçimini sağlıyor. Yaklaşık 10 hanenin ulaşımını sağlayan yol ne yaz ne de kış aylarında geçit vermiyordu. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yola kanal, menfez döşenerek stabilize malzemesi serildi. İnşallah vatandaşlarımız kış aylarında artık rahatlıkla bu yolda ulaşımlarını sağlayabileceklerdir” dedi.

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