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Otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.


Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Şemdinli-Yüksekova karayolunda meydana geldi. Yüksekova istikametinden Şemdinli'ye giden Toyota marka otomobille karşı yönden gelen Wosvagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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