Otomobille minibüs çarpıştı: 5 yaralı

Hakkari’nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Hakkari'nin Şemdinli-Yüksekova karayolunda minibüsle otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgilere göre, kaza, öğle saatlerinde Şemdinli-Yüksekova karayolunda meydana geldi. Yüksekova istikametinden Şemdinli'ye giden Toyota marka otomobille karşı yönden gelen Wosvagen marka minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada yaralanan 5 kişi, Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.