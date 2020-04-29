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Otomobille tır çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde otomobille tırın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.


Alınan bilgilere göre kaza, sabaha karşı Yüksekova ilçesi girişinde meydana geldi. Van istikametinden gelen A.K.'ye ait otomobil, ilçe girişinde karşıdan gelen tırla çarpıştı. Kazada F.K. isimli şahıs hayatını kaybederken, sürücü A.K. ise ağır yaralandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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