Özbek'den Başkan Adayı Epcim'e tam destek

Adalet ve Kalkınma Partisinden Hakkari Belediye Başkanlığına aday adayı olan Cüneyt Özbek'ten Vali Yardımcısı Cüneyt Epcim'e tam destek.

Açıklamalarda bulunan Özbek, 31 Mart 2019 seçimleri için Adalet ve Kalkınma Partisinden Hakkari Belediye Başkanlığına Aday Adayı müracaatı yaptığını belirterek, “Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve genel merkezimizin takdir ve onayları ile Vali Yardımcımız Cüneyt Epcim Beyin adaylığına karar verildi. Cumhuriyet tarihinden bu yana Hakkari hiç görmediği hizmetleri bu son 2 yıl içerisinde devletimizin hizmet seferberliği ilan edip yapılan yatırımları takdire şayandır. Bu yatırımların devam etmesi için bu göreve layık görülen Epcim'in etrafında toplanıp ilimize sahip çıkmamız gerekmektedir. Gün birlik olma günüdür. Söz konusu serhat kentimiz Hakkari ise, ben değil biz olmayı düşünmek sorumluluk sahibi her Hakkarili vatandaşının öncelikli görevi olmalıdır. Bu doğrultuda Hakkari halkına ve bana destek verecek herkesi bu desteğin katbekat fazlasını partime ve Adayımız Cüneyt Epcim'e verilmesini özellikle istirham ediyorum. Bir Hakkari sevdalısı olarak ilimizde daha güzel yarınların inşasına katkı vermek için tüm gücümle partime ve belediye başkanımız Cüneyt Epcim'e gereken desteği vermeye hazırım. Allah Yar ve yardımcısı olsun" dedi.