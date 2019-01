(Özel) 115 yaşındaki ninenin hac özlemi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yaşayan 115 yaşındaki Rihan Nine, 9 yıldır hac kuralarında isminin çıkmamasına çok üzülürken, tek umudunu ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağladı.

İlçenin Beşevler Mahallesi'nde ikamet eden ve kimlikte 1904 doğumlu olan 7 çocuk annesi Rihan Sevin, 9 senedir hac kuralarında ismi çıkmasa da umudunu kaybetmedi. Özlem duyduğu hac görevini yerine getirmek için yetkililerden destek bekleyen Rihan Nine, kendisine uzanacak yardım elini bekliyor. Her gün evinin penceresinin önünde oturarak kendisine gelecek güzel haberi bekleyen Rihan Nine, umudunu koruyor.

“Rüyamda 3 kez hacca gittiğimi gördüm”

Tek isteğinin hacca gitmek olduğunu söyleyen Rihan Nine, “Allah şahit hacca gitmeyi çok istiyorum. Adımın kuradan çıkmasını çok istiyordum. Oğlumun beni götürüp getirmesini istiyorum. Eğer oğlum benimle gelmezse, kutsal topraklara gidip gelemem. Rüyamda gördüm, 3 kez hacca gidip gelmişim. Ancak 9 sendir ismim kuradan çıkmıyor” dedi.

Umudunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağladı

Kuradan isminin çıkmaması üzerine umudunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bağlayan Rihan Nine, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan beni hacca göndermesini ve bana yardımda bulunmasını çok istiyorum. Cumhurbaşkanımızdan yana umutluyum. Allah'ın izniyle hacca gideceğim” ifadelerini kullandı.

Rihan Sevin'in gelini Vahide Sevin ise kayınvalidesinin isminin 9 senedir kuradan çıkmadığını belirterek, “Annem hac için ismini yazdı ancak kuradan çıkmıyor. Her sene özlemle isminin çıkmasını bekliyor. Oğluyla beraber gitmeyi çok istiyor” diye konuştu.

Her gün pencere önünde güzel bir haber bekleyen Rihan Nine'nin eşi Aziz Sevin de, “Eşimin hacca gitmesini çok istiyorum. Kimlikte yaşı büyük yazılmış ama gidebilir. Öyle elden ayaktan düşmemiş, zaten hacca gitmeyi çok istiyor. 2-3 kez rüyasında hacca gittiğini söyledi” dedi.

Rihan Seven'in torunu Mensur Sevin ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ninesinin hacca gönderilmesi için destek beklediğini söyleyerek, “Ninem çok üzülüyor. Tüm isteği, hacca gitmektir. Ölmeden hacca gitmeyi çok istiyor” şeklinde konuştu.