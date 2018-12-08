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(Özel) Aç kalan at sürüsüne belediye sahip çıktı

Hakkari’de soğuk kış günlerinde aç ve susuz bırakılan at sürüsüne Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıkarak yemleme çalışması yaptı.

Hakkari'de soğuk kış günlerinde aç ve susuz bırakılan at sürüsüne Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri sahip çıkarak yemleme çalışması yaptı.


Kent merkezinden 5 kilometre mesafede bulunan Gazi Mahallesi Gopsi mevkiinde yaklaşık 15 gündür kimsenin sahip çıkmadığı ve yiyecek bulmakta güçlük çeken at sürüsünü gören duyarlı vatandaşlar, durumu Hakkari Belediyesine bildirdi. Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu, Durankaya Beldesi Pınarbaşı Mahallesi Muhtarı Devlet Yılmaz ve beraberindekiler hemen harekete geçti.


Kar yığınlarının içinde tespit edilen yaklaşık 20'ye yakın at için yemleme çalışması yapıldı. Bölgeye ot yığınları taşıyarak hayvanları doyuran Hakkari Belediye Başkanlığı Veteriner İşleri Müdürü Emrullah Kanar, başıboş hayvanların sahiplerini bulmak için de çalışma başlattı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne gelen ihbar üzerine ekiple birlikte bölgeye geldiğini dile getiren Kanar, "Burada yaklaşık 20'ye yakın at var, başıboş ve sahipsiz. Biz de bu atların aç ve susuz olduğunu tespit ettik. Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü olarak duyarlı vatandaşlardan ot toplayarak yemleme çalışması yaptık. Burada hayvan sahiplerine sesleniyoruz, hayvanlarına sahip çıkmadıkları takdirde yeni sahipler bulacağız" dedi.


Hakkari Belediyesi Veteriner Hekimi Faysal Cindioğlu ise, aç ve susuz kalan hayvanlara yönelik yemleme çalışması yaptıklarını belirterek, kendilerine ihbarda bulunan duyarlı vatandaşlara ise teşekkür etti.

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