Özel güvenlik görevlilerinden Müdür Gür'e ziyaret

Hakkari'de güvenlik görevlileri, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne atanan Bilal Gür'ü makamında ziyaret ederek görevinde başarılar dilediler.

Özel güvenlik görevlileri Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğüne vekaleten bakan Bilal Gür'ün Cumhurbaşkanlığı atama kararnamesi ile bu göreve asaleten atanması dolayısıyla kendisine hayırlı olsun ziyaretinde bulundular. Ziyaretlerinde Müdür Gür'ün başarılı bir eğitimci ve ilde sevilen ve sayılan bir sima olduğunu anlatan özel güvenlik görevlileri, kendisine başarılar dilediler.