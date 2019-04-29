(Özel) Hain saldırılara karşı eller tetikte

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nde sınır güvenliğini sağlayan Mehmetçik, PKK'lı teröristlerin ve kaçakçıların sızma girişimlerine karşı kar ve soğuk demeden görev yapıyor.

Kahraman Mehmetçik, Türkiye'nin en yüksek üs bölgelerinden biri olan 3 bin 100 rakımlı Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nde, zorlu kış ve arazi şartlarında vatan nöbetini sürdürüyor. Yüksekova ilçesi Esendere 1. Hudut Tabur Komutanlığına bağlı Tuğ Tepe Üs Bölgesi'nde, nisan ayına rağmen yer yer 10 metreyi bulan kar örtüsü ve eksi 20 derecede seyreden hava sıcaklığına rağmen Mehmetçik arama tarama faaliyetlerini aralıksız sürdürüyor.

Eksi 20 derecede 7/24 vatan nöbeti

Kontrol altında olan yüksek rakımlı dağlarla çevrili sınır hattında Türk Silahlı Kuvvetlerinin sağladığı imkanlarla büyük bölümü yerli ve milli silahların yanı sıra son teknolojiyle teröristlere karşı etkin mücadele yürüten kahraman Mehmetçik, bir yandan kaçakçılığın da önünü kesiyor. Kaçakçılık faaliyetlerinin yoğun olduğu bölgede, Türkiye'ye geçişleri önlemek amacıyla zorlu kış şartlarında özel kıyafetleriyle faaliyet yürüten Mehmetçik, eksi 20 derecede 7/24 esasıyla nöbet tutuyor.

“Kimsenin gözü arkada kalmasın”

İran sınır hattında 7/24 esasıyla terörizm ve kaçakçılıkla mücadele ettiklerini ifade eden askerler, görevlerinin başında olduklarını söyleyerek, kimsenin gözünün arkada kalmamasını istedi.

Sınırda alarm

Irak sınırındaki Seriberi Üs Bölgesi'nde çıkan çatışmada 4 kahraman askerin şehit olmasının ardından tüm sınır hattındaki Mehmetçik alarm durumuna geçti. Olası hain bir saldırıya karşı elleri tetikte bekleyen kahraman askerler, metrelerce kar yığını arasında çalışmalarını yürütüyor. Giydikleri kar tipi kıyafetlerle hem vücut sıcaklıklarını koruyan hem de arazide adeta görünmez olan Mehmetçik, faaliyetlerini sorunuz sona erdirerek daha sonra güvenle üsse dönüp bir sonraki göreve hazırlanıyor.