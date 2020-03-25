(Özel) Hakkari'de kuzulama dönemi başladı

Hakkari'de çetin geçen kış aylarının ardından ilkbahar mevsiminin müjdecisi olarak görülen koyunların kuzulama dönemi heyecanı yaşanıyor. Aylarca karla mücadele edip hayvanlarını bahara çıkartmış olmanın telaşını yaşayan besiciler, şimdilerde zamanlarının büyük bir kısmını hayatlarının bir parçası haline gelen koyunlarla geçiriyorlar.

Hakkari kent merkezine 15 kilometre uzakta bulunan 80 haneli Kırıkdağ köyünün en büyük geçim kaynağı olan hayvancılık, her yeni doğan yavruyla birlikte ağıllarda yükselen kuzu sesleri artarak tatlı bir melodiye dönüşüyor. Zorlu yaşam şartlarına rağmen bir taraftan sürülerini iyi beslemeye çalışan, diğer taraftan da yeni doğan kuzuları soğuk hava ve hastalıktan korumaya çalışan besiciler, günün iki öğününü de yeni doğan kuzuları anneleriyle buluşturup süt ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırıkdağ köyünde hayvancılıkla uğraşan Ahmet Yunusoğlu, köyde tek geçim kaynaklarının hayvancılık olduğunu belirterek, bu yıl kuzulama döneminden verim almadıklarını söyledi. Yunusoğlu, “Kırıkdağ köyünde hayvancılıkla uğraşıyorum. Kendime ait 200 küçükbaş hayvanım var. Tek geçim kaynağımız hayvancılık. Geçen sene kuzulama döneminde çok iyi verim aldık. Tüm koyunlarımız çift doğurdu. Ama bu sene çiçek aşısı yapmadığımız için koyunlarımızın yarısı gebe olmadı. Gebe olan koyunlar da birer tane doğurdu. Yüze yakın koyunumuz kuzuladı. Kuzulara sabah ve akşam olmak üzere iki defa süt veriyoruz. Kuzuları akşamları da soğuktan ve hastalıktan korumak için ağıllarda havaya iple astığımız otla besliyoruz” diye konuştu.