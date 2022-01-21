İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Özel öğrenciye evde karne sürprizi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’de hava koşullarından dolayı taşımalı eğitim tatil olunca, özel çocukların karneleri öğretmenleri tarafından evlerine verildi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'de hava koşullarından dolayı taşımalı eğitim tatil olunca, özel çocukların karneleri öğretmenleri tarafından evlerine verildi.


Hakkari Vali Yardımcısı ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Mustafa Berat Kasımoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, Şube Müdürü Oktay Kızılkaya, okul müdürü ve öğretmenler, özel eğitim 8/A sınıfı öğrencisi Esmer Namoğlu'nu evinde ziyaret ederek karnesini takdim etti. Kasımoğlu, misafirperverliklerinden dolayı aileye teşekkür ederek, öğrenci tebrik etti. Kasımoğlu, "Yeter ki biz bu özel öğrencilerimize fırsat ve imkân tanıyalım. Onların ve ailelerinin geleceğe umut ve güvenle bakabilmeleri için gerek devletimizin gerekse insanlarımızın bu duyarlılığa sahip olduğunu düşünüyorum" dedi.


İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür de, öğrencinin gelişimi hakkında öğretmeninden bilgi alarak, "Sempatik, güler yüzlü, sevecen, pozitif enerjileriyle çevresine mutluluk aşılayan bireylerimiz olan özel eğitim öğrencilerimiz, artık aldıkları eğitim sayesinde gerek sosyal anlamda, gerek yetenek anlamında, gerek meslek anlamında ve gerekse sportif anlamda gösterdikleri başarılarla gurur kaynağımız olmaktadırlar" ifadelerini kullandı.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.