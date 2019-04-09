(Özel) Yüksekovalı kadınlar İngilizce ve işaret dili öğreniyor

Hakkari'nin Yüksekova Kaymakamlığı Aile Destek Merkezi bünyesinde açılan kurslar sayesinde kadınlar İngilizce ve işaret dili başta olmak üzere 9 dalda eğitim alıyor.

Esenyurt Mahallesi'ndeki aile destek merkezinde açılan kuaförlük, el nakışları, moda tasarım-giyim, hasta ve yaşlı hizmetleri, çocuk bakımı, pastacılık, pidecilik, aile içi eğitim, İngilizce, işaret dili, ahşap boyama, Kur'an ve okuma yazma kurslarına kadınlar yoğun ilgi gösteriyor. Aile Destek Merkezi Müdiresi Zübeyde Özcan, merkezin 2013 yılında açıldığını belirterek, “Bu, devletimizin bir projesi. Yüksekova'da yapılan en önemli projelerden biridir diye düşünüyoruz. Kurslarımız şu an 9 dalda devam ediyor. Tabi bazen kurs sayımız artıyor. Talebe göre kurslarımızı arttırıyoruz. 6 ayda bir kurslarımız yenileniyor, öğrencilerimizin kayıtlarını alıyoruz. İlkin ön kayıt alıyoruz, kesin kayıtlarımızı da 6 ayda bir yapıyoruz" dedi.

Şu an 300 kursiyerin aktif olduğunu kaydeden Özcan, "Biz Yüksekova'daki kadınların sesi olduk. Yüksekova'daki kadınları evden çıkardık. Sosyal bir alan oluşturduk. Bir terapi merkezi gibi oldu aile destek merkezimiz ve büyük ilgi gördü. Hem meslek öğreniyorlar, hem yeni dostluklar ediniyorlar, hem etkinliklerimize katılıyorlar. Çok güzel hizmetler veriyoruz. Kurs bittikten sonra kuaförlük ve giyim kursundan 60'a yakın kursiyerimiz iş yeri açtı” şeklinde konuştu.