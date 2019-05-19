Pamukkale değil Başkale

Van'ın Başkale ilçesinde bulunan ve Pamukkale'yi andıran görüntüsüyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak mekanları arasında yer alan travertenler, bölgede sağlanan huzur ortamıyla büyük ilgi görüyor.

Başkale ilçe merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Dereiçi Mahallesi yakınlarında bulunan ve Pamukkale'yi andıran travertenler, vatandaşların akınına uğruyor. Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 7 yıl önce kurulan Yüksekova Doğa Tutkunları Derneği üyesi yaklaşık 20 öğretmen ve doktor, travertenleri ziyaret etti. Turizm konusunda unutulan travertenlerin tanıtılması konusunda adım attıklarını ifade eden Doğa Tutkunları Derneği Başkanı Kahraman Aytan, “Doğaseverlerle bugün Pamukkale'yi andıran Başkale'deki travertenleri ziyaret ettik. Buraların tanıtılması ve herkesin gelmesini sağlamak için Yüksekova ekibi olarak geldik. Katılım sağlayan ve bize destek veren herkese teşekkür ediyorum” dedi.

İlçede aile hekimi olarak görev yapan İbrahim Altıntaş ise, ekip olarak travertenleri gezmeye geldiklerini belirterek, “Manzara çok güzel. Koruma altına alınacak bir yer. Onun için bir an önce burası turizme kazandırılmalıdır” diye konuştu.

Doğa tutkunlarında Selim Özerdem ise, travertenleri gezmeye geldiklerini belirterek, “Çok güzel bir yer. Görülmesi gereken bir yerdir. Burayı turizme kazandırmak için çabalamak gerekir” şeklinde konuştu.