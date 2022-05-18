İhlas Haber Ajansı

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Pancar toplarken düşen kadın hayatını kaybetti

Hakkari’de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.

Hakkari'de pancar toplamaya giden kadın, çıktığı tepeden yuvarlanarak hayatını kaybetti.


Olay, kent merkezine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Otluca köyünde meydana geldi. Sabah saatlerinde Medine Koç (52) isimli kadın, pancar topladığı tepeden dengesini kaybederek yuvarlandı. Yaklaşık 30 metre yuvarlanan Koç, bölgeye sevk edilen AFAD ve sağlık ekipleri tarafından Hakkari Devlet Hastanesine getirildi. Ağır yaralanan Koç, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.

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