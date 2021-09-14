PCR testi zorunluluğu sonrası Yüksekova'da aşıya talep arttı

İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine "Bazı Faaliyetler İçin PCR Testi Zorunluluğu" konulu genelge göndermesinin ardından, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde aşıya talep arttı.

Birçok alanda PCR test zorunluluğunun getirilmesiyle, Yüksekova ilçe merkezinde vatandaşlarının rahatça aşılarını yapması için daha önce kurulan aşı çadırlarına aşı olmayanlar yoğun ilgi gösteriyor. İçişleri Bakanlığının genelgesine istinaden aşısız veya hastalığı geçirmemiş kişilerin özel araç hariç uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatler için PCR testi uygulamasının ardından vatandaşlar, aşı çadırlarının yolunu tuttu. İlçenin değişik noktaların kurulan randevusuz aşı çadırlarına ilgi yoğun olurken, sağlıkçılar düğünleri ve esnafı gezerek aşılamayı tüm hızıyla sürdürüyor. İlçede aşılananın yüzde yüze ulaşması için sağlık çalışanları canla başla gece gündüz demeden dağ, tepe, köy ve ilçenin tüm noktalarına hizmet veriyor. "Artık aşıları bekletmeye gerek yok" diyen Muzaffer Öğmen, ''Bugün 2. doz aşımı oldum. Sağlık çalışanlarına çok teşekkür ediyorum. İnşallah daha iyisi olacak. Böyle bir uyguma çok iyi oldu insanlar daha erken aşı olmasına vesile olacak. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeden sonra inşallah Yüksekova genelinde aşılananların sayısında ciddi bir artış olmasını bekliyorum” dedi.